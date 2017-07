Director de cine sorprendió con denuncia del “crimen” de su hermano en un hospital

Mariano Cohn fue invitado a los estudios de TN junto a Gastón Duprat, directores de la premiada película "El Ciudadano Ilustre", pero sobre el final de la entrevista sorprendió con una dura denuncia por el "crimen impune" de su hermano en un hospital de San Isidro.

"A mi hermano lo mataron en un hospital. Tuvo una baja de azúcar y era diabético. Entonces fue hasta la guardia. En el lapso de tres horas apareció con lesiones violentas e inexplicables. Tuvo lesiones en la cabeza, en la médula, costillas quebradas, le pusieron mal un catéter y le hicieron mal una traqueotomía. Entró caminando y se fue con muerte cerebral", relató el director.

El fin de semana pasado “El Ciudadano Ilustre” se alzó con los galardones por Mejor Película en los Premios Platino al cine Iberoamericano y el recordó frente al público a uno de sus familiares más cercanos con mucha tristeza. Pero hasta ahora Cohn nunca había hablado de esa tragedia familiar que transitó hace algunos años.

“Entró sano, caminando y en el lapso de tres horas termina con muerte cerebral. Lo peor es que en el hospital no nos dicen nada ni a mí ni a mi familia. Esto es un alerta para toda la gente, para que no caiga en esa guardia: durante dos días nos estuvieron mintiendo y lo tenían ahí como en un reservorio, cuando llegan unos amigos de él médicos y ven la situación dicen que lo saquen, que no está bien con una traqueotomía mal hecha, no le hicieron la transfusión. Hacemos el traslado al Hospital Italiano donde le hacen un primer chequeo y el jefe de la terapia intensiva nos dice que tenía muerte cerebral”, agregó.



Cuando Cohn fue interrumpido por uno de los periodistas, pidió no ir a la pausa y poder seguir hablando del caso. “Estos médicos siguen atendiendo como si nada en ese hospital. La justicia va a paso lento con mucha fuerza de la fiscal sobreponiéndose a todas las trabas que hay en el municipio: hay médicos que no son médicos que participaron ahí, la asesoría pericial de San Isidro está trabando toda la operación”.

“Estoy haciendo un reclamo penal por justicia y le digo a la gente que si quiere ir a la guardia del Hospital de San Isidro que lo piensen dos veces, porque esos médicos siguen ahí. Desde el municipio están trabando todo y tienen un Intendente que hace 18 años está ahí y debe saber bastante del funcionamiento del hospital”, añadió.

Alejandro Cohn murió el 29 de julio de 2015, luego de haber sufrido muerte cerebral en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. Días antes había ingresado por sus propios medios al Hospital de San Isidro, donde según el director hubo mala praxis.