Distintas versiones de la clausura de la peña del Chaqueño Palavecino

El comunicado explica además que las multas por la no emisión de comprobantes van desde los 300 a los 1.500 pesos.

La información de la clausura fue publicada este viernes en la página del organismo federal, donde detalla que, tras verificar que la firma propietaria del establecimiento no se encontraba siquiera inscripta como empleadora, y con intervención del Juzgado Federal 2 de Salta, se dispuso la clausura preventiva por el plazo de tres días.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) publicó en su sitio oficial que clausuró la peña salteña “El Patio del Chaqueño”, ubicada en la localidad de Rosario de Lerma (a 25 kilómetros de la capital salteña), al detectar durante un relevamiento la falta de emisión de comprobantes de ventas y cinco empleados que no estaban registrados. Otras voces aseguran que el local pertence a una empresa privada que explota la imagen del Chaqueño y que la prohibición ya fue levantada.

