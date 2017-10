Domingo progresivo y pop: recitales de Ian Anderson y Sin Bandera

El músico británico presenta The best of Jethro Tull a las 21, en el Auditorio Fundación. A la misma hora, la dupla integrada por argentino Noel Schajris y Leonel García se sube al escenario del teatro Broadway. Los detalles

15 de Octubre de 2017 Por: Rosario3

Ian Anderson presenta "The best of Jethro Tull" en formato quinteto. Noel Schajris y Leonel García, al frente de Sin Bandera 1/1