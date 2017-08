El Mago sin dientes debutó en el Bailando y fue a verlo una fan muy especial

El Mago también había prometido que a su performance lo acompañarían 1500 personas, pero al parecer solo fueron 20. Pero eso no le importó al protagonista de la noche porque contó con el apoyo de Candelaria Tinelli quien fue al piso para alentarlo, hecho inédito en la historia del certamen.

El trío fue uno de los más esperados del ritmo porque prometían una previa y una performance muy divertida y por lo que sucedió el lunes a la noche en el piso de Showmatch, no defraudaron.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo