El “primer aviso” de Natacha Jaitt a Mirtha Legrand y Nacho Viale

La polémica desatada tras la visita de Natacha Jaitt a La noche de Mirtha no cesa. Luego de que la mediática vinculara en su paso por el programa a varios famosos en la causa que se investiga casos de pedofilia en el fútbol, la desmentida de los citados y las disculpas de Mirtha Legrand por la emisión de ese envío, parece abrirse un nuevo capítulo.

A Jaitt no le cayó nada bien el hecho de que, lejos de defender a su invitada, La Chiqui la cuestionara en su descargo.

“Se invitó a esta señora (Natacha) y yo me oponía a que se la invitara, terminantemente. No era una figura para mi programa, una semana difícil, no encontrábamos gente, y finalmente cayó el nombre de esta persona y me convencieron. Fue un error; estoy totalmente arrepentida. Me duele que haya nombrado a gente que yo quiero muchísimo, o los haya mencionado o insinuado. El programa se me fue de las manos”, dijo Legrand en su programa.

¿Y qué hizo? Natacha, lanzó una advertencia en Twitter. En un posteo solicitó que la conductora y Nacho Viale, productor del programa y nieto de la diva, le pidieran “perdón”.



Asimismo, en las horas previas a la emisión del último sábado de La noche de Mirtha, Natacha había convocado a "un apagón" contra la chiqui.