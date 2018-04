Abusos en clubes: "Ningún periodista ni conductor está involucrado"

El escándalo por abusos a menores en la pensión del club Independiente tuvo este miércoles la conferencia de prensa del procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien afirmó que “ningún periodista, presentador de televisión o autoridad de medios de comunicación aparece involucrado o investigado en la causa por los abusos denunciados en el club Independiente".

La referencia fue hecha en relación a las denuncias mediáticas de Natacha Jaitt, quien el sábado pasado involucró en el programa de Mirtha Legrand a varias personalidades de los medios como clientes y promotores de una red de pedofilia.

De hecho este miércoles Jaitt concurrió a los tribunales de Comodoro Py y se retiró sin hacer ninguna denuncia. "Me armaron una cama, vine a denunciar y me empezaron a hablar de mis presentaciones contra mi ex", dijo a Clarín. Horas más tarde su abogado, Diego Storto, con quien mantuvo una discusión este miércoles, dejó de representarla.

Conte Grand advirtió igualmente que "si en algún momento, alguna persona que no está involucrada al día de hoy, lo estuviera por distintas circunstancias, porque es mencionada por alguna víctima o testigo, o cualquier imputado, en el carácter que lo fuera, se va a enterar oficialmente por nosotros, antes que por cualquier otro medio".

Por su parte, la fiscal María Soledad Garibaldi confirmó que hay siete víctimas y 10 potenciales víctimas más. Detalló que los abusadores "les ofrecían pasajes para ir a ver a sus padres al interior" además de "dinero, ropa, botines" y cargas de la tarjeta Sube. Garibaldi contó además que los llevaban a departamentos y casas de San Isidro y Palermo.

En la causa hay seis detenidos: el árbitro Martín Bustos, juez de línea de Primera B Nacional; su abogado, Carlos Tomás Beldi, por “encubrimiento agravado” tras destruir el celular de Bustos), Alejandro Carlos Dal Cin, quien organizaba torneos de fútbol para juveniles, Juan Manuel Díaz Vallone, representante de futbolistas, el estudiante Silvio Ernesto Fleyta y Leo Cohen Arazi, relacionista público. "Con el equipo no dormimos tratando de obtener las pruebas para presentarle al juez", dijo Garibaldi.