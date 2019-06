El regalo sexual que le hizo Mauro Caiazza a Jimena Barón

Jimena Barón compartió en las redes sociales el regalo íntimo que le hizo por su cumpleaños su novio Mauro Caiazza, quien también uso su cuenta de Instagram para expresar sus deseos a su actual pareja. La actriz reveló también cómo logra estar bien animicamente.

El sitio de El Trece publicó que la creadora de “La Cobra” compartió compartir en redes sociales el regalo íntimo que le hizo Caiazza para su cumpleaños.

“Por si se hace el romántico. Yo siempre les cuento la verdad. Mi regalo de cumple...”, escribió la creadora del éxito La Cobra para acompañar una imagen del obsequio íntimo.

Por su parte, a través de Instagram Stories, el bailarín posteó un video con un mensaje muy sentido por el aniversario de su novia, que en ese momento estaba de viaje junto a su hijo Momo.

“Amor feliz cumpleaños, te amo mucho. Está sonando la radio y está sonando este tema, no lo puedo creer”, dijo mirando a cámara, mientras de fondo se oía en el auto “Love me like you do” (Ámame con tú lo haces), de Ellie Goulding, el tema con que hicieron la coreografía del Bailando.

Y más tarde sumó otro mensaje más picante: “Feliz cumpleaños @baronjimena !!! Q mujer tan zarpada sos!!! Buena mina, humilde, súper inteligente, una madraza, súper compañera, y encima tenes un culo terrible !!! Te amo gracias por ser parte de mi vida. Q cumplas todos tus sueños y seas feliz siempre”.

El festejo la sorprendió a Barón en medio de un viaje por la isla Bali, en Indonesia. La cantante había viajado junto a su pequeño hijo Momo y también con Marley y Mirko, que le improvisaron un festejo con una torta especial.

"Estoy justo donde desde hace muchos años deseo estar", escribió la cantante en ese momento. "Gracias a la vida y a todos ustedes por el amor, el apoyo y el aguante", comenzó escribiendo Jimena Barón en la fotografía junto a su hijo. También expresó su deseo más grande para este año: "Espero con el alma darles un año de música nueva que las haga sentir fuertes, únicas, libres y hermosas y un show increíble, eso es lo que más quiero".

Ahora, de regreso a la Argentina, Jimena se hizo un rato, en medio de las tareas de difusión de su último corte La Cobra, para festejar con familia y amigos. Y, obviamente, con Momo muy cerca.

En un posteo en sus redes sociales Barón escribió un sentido mensaje. Un extracto de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll.

“El secreto, querida Alicia, es rodearse de personas que te hagan sonreír el corazón. Es entonces y sólo entonces que estarás en el país de las maravillas”, escribió Jimena haciéndose eco de las palabras de El sombrerero loco, del libro de Carroll.

"Gracias a mi familia y mis amigos por hacerme sentir así", continuó. "Soy muy afortunada de tenerlos".

Finalmente, muy a su estilo, Barón hizo una ocurrente aclaración: "(si, tuve que festejar mi cumple en Argentina, sepan disculpar) (si, metí el pelo en la torta)".