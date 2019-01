El susto de Andrea Politti: fue trasladada a un sanatorio

Andrea Politti sufrió un accidente mientras grababa Corte y Confección, el nuevo reality que seguís en las tarde de El Tres

La conductora del ciclo “chocó con una cámara" y fue trasladada a un sanatorio cercano a la productora La Flia –donde se graba el programa– para ser atendida, informaron en Los Ángeles de la Mañana.

"Se le trabó el taco porque había algo abierto en la escenografía. Se agachó para destrabarlo y cuando se reincorporó, se chocó la cabeza con la grúa que sostiene una cámara. Se sintió un poco mareada", explicó Lourdes Sánchez.

Minutos después, en el ciclo que seguís en las mañanas de el Tres, compartieron el testimonio de Politti.

"Estoy bien, no fue nada grave, fue un golpecito muy mínimo. Como estaba en un estudio de televisión, hay un protocolo que cumplir y fuimos a la clínica. Me caí, pero tampoco fue para tanto. Por favor, no se preocupen", dijo.