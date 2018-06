El tuit de María Valenzuela tras las acusaciones contra Darín

Tras las declaraciones de Valeria Bertuccelli sobre su negativa experiencia laboral con Ricardo Darín mientras protagonizaban Escenas de la vida conyugal. En las últimas horas se sumó la voz de María Valenzuela.

Que bueno que a los hipócritas se les vaya cayendo las caretas! — Maria Valenzuela (@valenzuelamdc) 13 de junio de 2018

Tras el posteo, una seguidora quiso ahondar más en el tema y respondió su tweet con un pedido: "Sé clara... sino todo queda flotando. Así cualquiera ataca. Contá tu historia con é y así todos entendemos mejor".

Sin embargo, Valenzuela prefirió no desarrollar sobre sus líneas.

@valenzuelamdc se clara ....sino todo queda flotando....asi cualquiera ataca ...conta tu historia con el y así todos entendemos mejor — Ale Britos (@alebritos) 14 de junio de 2018

El portal Ciudad.com recodó que en 2014, la actriz había hecho público su malestar con su colega: "Me defraudó hace muchos años, era un hermano para mí. Lo digo con buena leche, con Ricardo éramos hermanos. Para mí, hay un Ricardo antes y después de Susana (Giménez). Algo se modificó porque él se empezó a abrir. Se quedaba a dormir a mi casa, íbamos al cine, compartimos mucho".

"Dice que no somos amigos porque no tengo su teléfono. Pero la última vez que me la crucé estuve a punto de pedirle el número de teléfono y ella, pobre, no se dio cuenta que no me saludó y siguió de largo", había argumentado Ricardo, por aquel entonces, ante las repercusiones de la nota de María.