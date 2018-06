Érica Rivas apoyó a Valeria Bertuccelli: "Tus palabras reparan"

Desde Instagram, Érica Rivas aplaudió Valeria Bertuccelli quien este martes reveló en una entrevista con Luis Novaresio, el mal trato que sufrió de parte de Ricardo Darín cuando protagonizaban la obra de teatro Escenas de la vida conyugal. Rivas fue quien la reemplazó cuando se fue en 2014. Actualmente comparte escenario con Darín, Andrea Prieto.

“Vale. Sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan”, escribió Rivas debajo de una foto de Bertucelli en plena entrevista.

La actriz contó por la pantalla de América que decidió no renovar su contrato en Escenas de la vida conyugal por el trato que recibía de Darín. No especificó cuál era ese trato, solo que se dirigía a ella de “una manera en la que no se debe con una compañera” de trabajo.

También señaló que Rivas se fue de la obra por el mismo motivo y que unas disculpas públicas del actor lo “enaltecerían”. Además, reveló la diferencia salarial entre ambos: mientras que Bertucelli percibía seis puntos porcentuales de la recaudación, Darín se llevaba 30.