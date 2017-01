Erica García quiso hacer topless en una pileta y la echaron

Una foto publicada por ��€ R I C A �� (@ericagarcia11) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 1:34 PST

"Me echaron de la pileta por hacer topless, así que me vine acá. Feliz año muy caluroso", escribió la cantant. Por supuesto que sus seguidores respondieron con piropos, saludos e invitaciones de todo tipo.

Una foto publicada por ��€ R I C A �� (@ericagarcia11) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 2:31 PST

La cantante Erica García no empezó como quería el nuevo año. Es que pretendió hacer topless en una pileta pero fue expulsada ante su negativa a cubrirse los pechos. Así lo relató ella misma en Instagram, y aprovechó la situación para subir una serie de fotos hot.

