Las heridas del encontronazo entre Esmeralda Mitre y Mirtha Legrand parecen no haber cerrado. La actriz fue invitada a Polémica en el Bar y cargó contra la diva: "Es una resentida y no quiere a nadie". De chispa en chispa, fue consultada en Los Ángeles de la mañana por el cruce con Marcela Tinayre en su programa y sorprendió a todos con un 'oufit' particular.

Iúdica retomó la polémica surgida en octubre del 2018 cuando en medio del programa de la chiqui, Legrand acusó a Mitre de mal llevada por criticar al gobierno de Mauricio Macri. "Sos una persona muy difícil, todo te cae mal", le dijo en esa ocasión. La ex participante del bailando, ofendida, asegura que intentaron censurarla.

En la pantalla de América, hablaron de la actualidad del país y la artista que apoya fuertemente al gobierno de Mauricio Macri, reconoció varios errores en al gestión. Siguiendo con eso, Mariano Iúdica avivó el fuego y la comparó con Mirtha, que hace unos días tildó de "fracasado al presidente". "No, yo no soy panqueque ni me jacto de panqueque, porque jactarse de panqueque ya es una guarangada", respondió la rubia.

Con el pie sobre el acelerador, Mitre fue de frente. "Ella nunca quiere a nadie, tiene un resentimiento muy grande hacia todo el mundo. Cuando me senté a su mesa me dijo de todo. Ella quiere ser la más poderosa", denunció.

Y continuó: "En vez de sentirse orgullosa de venir de un lugar y haber llegado tan lejos como llegó, ella tiene un resentimiento de no haber nacido en la alta alcurnia".

No es la primera vez que Esmeralda retoma el enfrentamiento con Mirtha. "Está resentida conmigo y fue ordinaria. Me trató muy mal, no saben lo mal que me sentí, me censuró y pensé en irme del programa", se quejó.

"La que no deja hablar a nadie es ella. Y me parece que no está acostumbrada a que alguien se le plante y le diga las cosas como son. Si ella quiere rating para generar un programa para poder ganarle a PH, que es el otro programa, y junta a Horacio Larreta para generar una polémica sabiendo que la va a generar, y a mí, me parece que es normal que no me calle", concluyó.

De chispa en chispa

La exparticipante del Bailando no se queda en el molde. Hace unos también se enfrentó con Marcela Tinayre, hija de la diva de la televisión y conductora del programa Las Rubias. Estrevistada por el programa conducido por Ángel de Brito, Los ángeles de la mañana, lanzó lapidaria: "¿Quién es Marcela Tinayre para ‘snobearme’ a mí?”.

No faltaron las risas de las angelitas, ya que Esmeralda había advertido que no quería mostrarse en cámara por su vestuario inusual. "Mi novio me dijo que parecía una freak", contó ella. "Amo que tu novio te diga la verdad", acotó Yanina Latorre.

Cuando el camarógrafo de LAM intentó hacer un paneo para lucir su ropa, la bailarina exlamó: "¿No, estoy en camisón". "Mostrá el camisón", le pidió Yanina.