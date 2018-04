“Estaría cruzada”: el descargo Marcela Tinayre tras el audio

No son días sencillos Mirtha Legrand. Tampoco para Nacho Viale. El dato es que en las últimas horas se sumó también a la mala racha Marcela Tinayre, hija de la primera y madre del segundo.

Así, a una semana de la emisión de La noche de Mirtha en la que Natacha Jaitt vinculó de palabra a varios famosos con abuso de menores y pedofilia, trascendió un audio en el que Marcela maltrata a una productora del ciclo.

El mensaje de voz tiene casi un año de antigüedad y se dio en el contexto de una invitación que el equipo de Mirtha le hizo a Tinayre, en junio del último año.

"Mirá, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No se qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás; a mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga fenómeno", se la escucha decir.

Como la veracidad del audio estaba en duda, Clarín se comunicó con Tinayre, quien al aparecer no tenía mucha idea del contenido del mensaje de voz que se había viralizado a través de la cuenta de Twitter de Gabriel Lucero (@gabrielHLucero).

"No sé de qué se trata, quizás fue algo interno, no me interesa ni hablarlo ni aclararlo, gracias por tu inquietud", contestó Marcela, sin ánimos de dar más declaraciones.

Pero como, luego de eso, este diario le envió el link con el audio, para que lo escuche, confirme si es ella y haga su descargo, la hija de Legrand agregó: "Gracias, pero no le doy mucha importancia. Estaría cruzada ese día. Ja, ja, ja...".