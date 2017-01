Filtran la banda de sonido de Trainspotting 2

La banda de sonido de la película Trainspotting 2, que será lanzada el 27 de enero, cuando se produzca el estreno del filme dirigido por Danny Boyle, y que pretendía ser mantenido en secreto hasta su aparición pública, se filtró a través de Amazon, según informan medios ingleses.

La secuela de la popular cinta, estrenada en 1996, contará con temas de Queen, Blondie, The Clash y Frankie Goes to Hollywood, entre otros artistas, además de las producciones originales realizadas para el filme.

En este sentido, así como Underworld aportó “Born Slippy” para la primera parte, el cual se convirtió en el tema principal de la película, en esta ocasión produjo “Slow Slippy”.

Entre las canciones más conocidas del listado se encuentran “Radio Ga Ga”, de Queen; “Dreaming”, de Blondie; “(White man) In Hammersmith Palais”, de The Clash; “Relax”, de Frankie Goes to Hollywood; y un remix de The Prodigy de “Lust for life”, de Iggy Pop.

El listado que se filtró por Amazon, que contiene 15 tracks, también incluye “Silk”, de Wolf Alice, única canción que oficialmente había sido revelada a partir del trailer.



Esta secuela está nuevamente basada en las novelas de Irvine Welsh y continúa la historia del grupo de amigos de Edimburgo adictos a la heroína.

Ellos son Mark Renton, interpretado por Ewan McGregor; Spud, encarnado por Ewen Bremner; Sick Boy, por Johnny Lee Miller; y Franco, por Robert Carlyle.

La película llegará el próximo 2 de marzo en los cines argentinos.