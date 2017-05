Fuerte repudio al abuso de un bailarín a una cantante en un programa de TV

La organización Ni una menos de Italia (Non Una Di Meno) repudió la situación de abuso que sufrió por parte de un bailarín una cantante que se presentó a competir en un programa de televisión donde concursan talentos y repudió a quienes minimizan la situación.

El lunes pasado, la cuenta de Facebook del programa de la televisión italiana Amici di Maria De Filippi publicaba un vídeo en el que se veía a la cantante Emma Marrone, antigua representante de Italia en Eurovisión. La joven está cantando cuando el bailarín que la acompañaba en la actuación empieza a pasarse de la raya: le toca las piernas, el trasero, el pecho, de forma vejatoria, supuestamente como parte de la coreografía. La besa –en el cuello, incluso–, todo de forma excesivamente intensa.

Marrone intenta cantar, pero no lo consigue. "No, un poco menos", se la oye decir. Y más tarde: "No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!".

Sin embargo, tanto los miembros del jurado como los productores del jurado le dicen que no, que sólo es una broma.

Justamente con ese rótulo colgaron el video en las redes sociales, pero no parecen haber convencido al público. De hecho, tras la difusión del video, más de 10.000 personas pidieronm por escrito una regulación de la violencia sexual en los medios, para que no haya medias tintas ni se vista de malentendido lo que no lo es. La organización Non Una Di Meno (Ni una menos) sostuvo que no es ninguna broma el abuso y no se lo debe firvolizar.