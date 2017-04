Gimena Accardi reveló la causa de muerte del hermano de Nico Vázquez

"Agarré el auto, lo fui a buscar y de ahí arrancó una pesadilla que no te la puedo explicar", contó.

Y agregó: "Me suena el teléfono del mejor amigo de Santi, que estaba ahí y con quien compartía habitación, para darnos la noticia. Yo estaba sola en casa y Nico se había ido al banco a hacer trámites".

"Era algo congénito que nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. No te das cuenta de los síntomas y solo lo ves con un ecocardiograma, pero tiene que ser un soplo o una arritmia para que lo detecten. Es un caso en un millón", explicó Accardi.

