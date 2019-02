Este jueves a las 18, en las galerías del centro Cultural Parque de España (CCPE), Sarmiento y el río, inaugura la muestra La tierra no resistirá.

Integrada por video, cartografía, fotografía, pintura e instalación, la exhibición “forma parte de una respuesta estética a la transformación dramática del territorio en las últimas décadas, a raíz de la expansión de la agricultura industrial y el uso indebido del suelo”, se detalla en información de la misma.

La Tierra No Resistirá (The Earth Will Not Abide) fue concebida como una “investigación en proceso” que consiste en una ampliación de un núcleo de obras configurado en Estados Unidos con el aporte de artistas e investigadores argentinos.

La muestra pretende generar un diálogo con el contexto mediante la inclusión de actores y problemáticas locales, tomando al Delta del Paraná y la problemática de los humedales como territorio de investigación e intervención. En paralelo, procura relacionar situaciones comunes entre los deltas del Mississipi y del Paraná.

Centrándose en los continuos cambios en los usos de la tierra, la diversidad biológica y la estructura social forjada por la agricultura extractiva, La Tierra No Resistirá, toma herramientas de la Ecología Política para visualizar y criticar el sistema industrial de alimentos, al tiempo que apuntar a futuros más respetuosos de la naturaleza.

Este proyecto está comisariado por Graciela Carnevale, Brian Holmes y Alejandro Meitin, y producido por Casa Río Arte y Ambiente en el marco del Programa Humedales Sin Fronteras, que nace desde los pueblos del sistema de los ríos Paraguay-Paraná.

La muestra podrá visitarse hasta el 7 de abril, en las Galerías del CCPE. Horario de visita: mar. a dom. y feriados de 15 a 19. La entrada general tiene un valor de 20 pesos, y lo miércoles puede recorrerse gratis. Los jueves es gratis para estudiantes.

Más información sobre La Tierra no resistirá, en la web del proyecto.