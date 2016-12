Jo, jo, jo: diez canciones navideñas para el festejo (o el bajón)

Cada arbolito es un mundo. Y, alrededor del planeta, hay maneras de celebrar o renegar de la Navidad.

Con la música ocurre algo parecido: hay canciones para el “chinchín” de las copas y temas tan potentes como para replegar el ánimo del espíritu más festivo.

En esta última lista se encuentra, por ejemplo, "Mamá, ¿dónde están los juguetes?", de Oswaldo Oropeza. Se trata de una de las melodías navideñas más populares en Colombia y Venezuela.

En la misma línea se apilan "Amarga Navidad", de José Alfredo Jiménez en la versión de Lila Downs; "Last Christmas", de Wham! (el dúo británico integrado por George Michael y Andrew John Ridgeley); “Ven a mi casa esta Navidad”, de Luis Aguilé (¿por qué? “Por eso y muchas cosas más”) y, en la frontera entre el pesar y el talento el vals “Navidad”, de Osvaldo Pugliese (Pugliese, Pugliese).



En la vereda de la celebración –sí, bueno, y mayormente rockera también–, el setlist sugerido está conformado por “Happy Xmas “War is over)”, de John Lennon; “No me da mi Navidad”, de Molotov; “Villancico”, de Ska-P; “Mistress for Christmas”, de AC/DC; “Noche de paz”, de Sumo; y la “yapa” con The Ramones y “Merry Christmas (I don't wanna fight)”.



Y de recontra yapa, “Wonderful Christmastime”, el villancico navideño que numerosas celebridades grabaron con Jimmy Fallon para su The Tonight Show. Ahora sí, “chinchín”. Y feliz Navidad. ¡Jo, jo, jo!