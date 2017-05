¿Jorge Rial con nuevo amor?

Desde que Jorge Rial se separó hace pocos meses de Agustina Kämpfer no se le conoció un nuevo amor y aunque la prensa del corazón anunció una posible reconciliación con su ex, la Niña Loly, lo cierto es que este fin de semana se lo pudo ver al conductor con una misteriosa mujer.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo