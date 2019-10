El actor Joaquin Phoenix relató la dieta que tuvo que realizar para la película "Joker", que es la sensación tras su estreno en el Festival de Venecia. Contó que bajó 23 kilos en el plazo de ocho meses y para lograrlo tuvo que consumir unas 500 calorías diarias. "Comer poco me afectó psicológicamente", dijo.

En una entrevista brindada a Associated Press, Phoenix se refirió a la extrema delgadez que exhibió en su papel de Guasón, el villano más célebre de los cómics de Batman. “No me alimentaba solo con una manzana al día. También tomaba, entre otras cosas, lechuga y chauchas al vapor…Trabajé con un médico de confianza que me orientaba y se encargaba de controlar todo el proceso”, declaró.

El actor de "Joker" agregó que la dieta lo "afectó psicológicamente". "Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan poco tiempo", indicó.

A su vez, comentó que le daba miedo aumentar de peso durante el proceso. "Las cosas no fueron más fáciles cuando llegué al peso que me había marcado. Me obsesionaba engordar apenas unos gramos. Es cierto que al final desarrollas una especie de trastorno. Quiero decir, es una locura", concluyó.

Además, Phoenix explicó: "Al estar tan delgado sentí que era capaz de mover mi cuerpo de maneras que nunca había podido. Y creo que eso realmente aportó personalidad al personaje. Había previsto que con la pérdida de peso sentiría insatisfacción, hambre, debilidad y una especie de vulnerabilidad. Pero no pensé en la sensación de fluidez a la que llegué", finalizó.