Mirtha Legrand admitió haberse sentido “nerviosa” tras las palabras de Fedrico Bal, uno de sus invitados en “Almorzando con Mirtha Legrand”. Sin embargo, la conductora también logró incomodar al actor con una pregunta.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, las críticas que recibió Federico Bal en el Bailando por su estado físico fue tema en la mesaza y desencadenó en un comentario que puso un tanto incómoda a Mirtha Legrand.

Bal aseguró que se siente bien con su cuerpo y que se relajó respecto al rol de galán y cuando Coco Sily lo calificó de depredador, el participante del Bailando no se hizo cargo y pidió la palabra. “Puedo haber tenido unas lindas conquistas en mi vida. Pero lo más lindo que me dijeron, lo hiciste vos”, lanzó Bal.

“Por primera vez, una mujer me hizo sonrojar”, agregó el compañero de Lourdes Sánchez en el certamen de ShowMatch. “Me dijiste ‘si yo tuviera un par de años menos, yo también estaría enamorada de Fede Bal’”, sentenció el actor.

“A ver. Ahora la que se pone nerviosa soy yo”, respondió La Chiqui, recordando que esa declaración la realizó en su programa en Mar del Plata. “Y yo te contesté en las redes, que para mí el amor no tiene edad”, insistió Bal.

“Bueno, ahí lo dejemos”, exclamó Mirtha para desviar el tema y seguir el diálogo con Coco Sily.

Incómodos los dos

Mirtha también logró poner algo incómodo a Bal cuando le lanzó la pregunta: "Fede, ¿vos estuviste almorzando con mi nieta?".

"Estuve almorzando con su nieta. La verdad que me llego un guión. Lo leí y en la primera persona que pensé fue en su nieta. La verdad es que no hemos compartido ningún trabajo, solo en el Bailando hace un par de años. Hemos tenido una buena relación de ‘hola y chau’, pero le escribí y me tomé el atrevimiento de pedir su teléfono aunque creo que ya lo tenía. Es una mujer muy hermosa y amorosa. Hablamos de la obra, más hablamos de la vida. De golpe hay cosas que nos unen, pasé una buena tarde. Ella no va a acompañarme igualmente", reveló el actor.