Flor Vigna fue sorprendida con una noticia que, seguramente, la afecta y mucho. Es que su ex novio podría compartir con ella la pista del Bailando. Sí, así es. Se espera que Nico Occhiato regrese al certamen. ¿Qué dijo la actriz?

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, Marcelo Tinelli reveló que entre ocho y diez parejas se sumarán al Bailando 2019 y horas después, en Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito dio a conocer que una de las figuras que podría incorporarse al certamen de ShowMatch es Nicolás Occhiato, ex pareja de Flor Vigna.

Antes de salir a la pista para bailar la Salsa de tres junto a Gimena Accardi y Facundo Mazzei, Marcelo Tinelli le preguntó a Flor cómo tomaría una posible llegada de Occhiato a la competencia. "Es un pibe re laburador y se merece todas las oportunidades del mundo", comentó.

"Para mí, van a volver a estar juntos. Lo sentí el otro día cuando hablaba con vos", aventuró el conductor. "No, no sé. Tenemos que aprender de esta etapa. Si viene al Bailando está todo bien, que estemos separados no quita todo lo bueno", sostuvo Vigna.

Minutos más tarde, De Brito le comunicó a Flor que su ex había estado en las oficinas de la productora para hablar de su incorporación al Bailando. "No me molestaría para nada, sé que es su deseo y amaría estar en uno de los proyectos de Laflia. Encantada de que esté en el certamen", reiteró la actriz.