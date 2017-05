La respuesta del hijo de Ricardo Fort a quien lo trató de “putito”

Felipe Fort, el hijo de Ricardo, respondió a un comentario agresivo que le dejó un usuario en su cuenta de Instagram. El niño de 13 años publicó una foto en homenaje a su padre fallecido y entre muchos comentarios cariñosos, apareció uno en el que es tratado de “putito presumido”. Lejos de pasarlo por alto, el adolescente le dedicó varias palabras.

Según publicó el sitio Infobae.com, Felipe, uno de los hijos mellizos de Fort decidió hacerle un homenaje a su padre y publicó en Instagram una tierna foto. Inmediatamente, recibió muchos comentarios y entre ellos, un seguidor lo trató de "putito presumido".

El hijo de Ricardo Fort le contestó: "Mirá quien habla de que soy putito. Vos no viviste nada de lo yo viví. No falleció tu papá, tenés mamá y de seguro tu familia no se está peleando por la plata cuando hay gente que no tiene un peso".

Luego, el joven agregó: "Yo no pedí tener esta vida. Solo me tocó. Así que andes puteando a la gente solo por lo de afuera cuando no conocés lo que pasa detrás de las cámaras y eso te lo digo por mi viejo".

El patrimonio que les dejó a Marta y Felipe incluye un porcentaje de la empresa FelFort, autos, todos radicados en Argentina y propiedades, contando el departamento donde viven actualmente. Además, están los campos relacionados con la empresa. Hasta que cumplan la mayoría de edad, los mellizos reciben una mensualidad que proviene de las ganancias de la fábrica de chocolates.