La actriz y cantante Ángela Torres vive sola desde los 17 años, pero ahora le cuesta pagar el alquiler y decidió volver a la casa de su mamá, la también muy famosa actriz Gloria Carrá. Aunque contenta con el regreso de su hija, la protagonista de Simona le puso una serie de condiciones que no está dispuesta a cumplir.

Carrá aseguró en una entrevista en el programa Agarrate Catalina de La Once Diez, que le encantaría que su hija regrese a su casa, pero que no piensa concederle un pedido que le hizo para que empezar con la mudanza.

“Me puso algunas condiciones para volver que yo no estoy dispuesta a cumplir”, aseguró y explicó: “Ella quiere agrandar su cuarto y yo no tengo ganas de entrar en obra”.

“Mi casa es grande y puede disponer de toda, pueden venir sus amigos, todos se pueden quedar a dormir en el living. Su hermana Amelia está feliz con esta idea, sería hermosísimo que Ángela venga porque se fue a los 17, muy chiquita”, expresó la reconocida actriz. Hoy Ángela tiene 21.