Las fotos de Erica García tras un intento fallido de topless

Una foto publicada por € R I C A (@ericagarcia11) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 1:34 PST

Lejos de hacerse mucho problema, la también actriz argentina, posó en una cama de la forma en la que quería tomar sol en la pileta y no la dejaron.

Una foto publicada por € R I C A (@ericagarcia11) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 2:31 PST

Una foto publicada por € R I C A (@ericagarcia11) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 1:24 PST

De acuerdo a lo que publica el diario La Nación, García intentó hacer topless en una piscina y fue expulsada. Ella misma contó lo sucedido en Instagram. "Me echaron de la pileta por hacer topless, así que me vine acá. Feliz año muy caluroso", escribió.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo