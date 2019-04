Las fotos de la gran noche previa del Súper Bailando 2019

La foto oficial del Súper Bailando 2019 congregó a una serie de famosas figuras en una noche estelar. Los concursantes y el jurado del certamen y los integrantes del Bar se dieron cita en el Palacio Alvear. ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli, comienza el lunes 29 de abril por la pantalla de El Trece.

Estuvieron presentes los cuatro jurados del certamen de baile (Pampita, Flor Peña, Ángel de Brito y Marcelo Polino), más los tres que van a conformar el BAR (Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano). Además, el nuevo espacio de “Genios de la Argentina” contó con sus cuatro jurados: los Pimpinela Lucía y Joaquín Galán, Patricia Sosa y Valeria Lynch.

Y, por último, los 16 participantes que intentarán quedarse con la corona del Súper Bailando. A los ganadores del año pasado, Sofi Morandi y Julián Serrano, se sumaron Charlotte Caniggia y Agustín Reyero; Federico Bal y Lourdes Sánchez; Flor Vigna y Facu Mazzei; Hernán Piquín y Macarena Rinaldi; Luciana Salazar y Gonzalo Gerber; Silvina Escudero y Johny Lazarte; Sofía Pachano y Dan Breitman; y Flor de la V con Gabo Usandivaras.

En cuanto a los que debutan en el certamen, se hicieron presentes Flor Torrente y Nacho Saraceni; Felipe Colombo y Stefania Roitman; Griselda Siciliani y Nicolás Villalba (abrirán la pista); Leticia Brédice y Fernando Bertona; Mora Godoy y Cristian Ponce; y Lola Latorre y Facundo Insúa.

De acuerdo al sitio oficial de El Trece, Leticia Brédice, una de las participantes, jugó con su vestido y mostró de más en la foto del Súper Bailando 2019. La actriz se levantó la parte de la falda y dejó ver su ropa interior.

Charlotte Caniggia, quien ya participó del Bailando en 2012 y en 2016 y este año regresa a la pista. Al momento de posar no se reía y cuando le preguntaron si sucedía algo, se escuchó: "Me acaba de gritar que no puede sonreír porque se le cayó una funda", explicó Barby Reali, su coach. Y agregó: "Me muero, la amo".

Flor Vigna deslumbró con un osado look. Luego de su separación de Nicolás Occhiato, la bicampeona del certamen dejó ver su costado más sexy y se llevó todas las miradas.

Otro que dio que hablar fue Gabo Usandivaras. En 2015 sorprendió a todos con un mono rojo escotadísimo y el año pasado volvió a llamar la atención con su vestuario. En la previa de un nuevo certamen de ShowMatch, el bailarín, quien saldrá a la pista con Flor De La Ve, se hizo presente en el Alvear Palace Hotel con un vestido largo negro y tacos azules.