Leticia Brédice dijo que irá al Bailando 2019 porque no puede "pagar ni el agua"

La actriz Leticia Brédice contó que participará en el Bailando 2019, certamen al que le dijo que "no" en varias oportunidades, porque necesita el dinero del cachet para llegar a fin de mes. "Está muy complicado", señaló con respecto a la situación económica.

En diálogo con CNN Radio, Brédice manifestó que tenía previsto hacer una película en México "y no salió". "Y bueno...¿Cómo hago con esos 10 mil pesos de Aysa (boleta de agua)? Es una realidad. Es un tema la Argentina, está muy complicado", agregó.

La actriz expresó estar "contenta" con las primeras pruebas para el Bailando 2019, aunque deslizó que no cree que tenga una buena experiencia, porque no está de acuerdo con la parte estética del certamen. "No siento que sea para mí. A mi me gusta el tema de la humanidad por mi trabajo…el Bailando es un programa donde la imagen es importante", aseveró.

"Lo que más me gusta es compartir con la gente del espectáculo. Yo no me la creo, no me importa ser la uno, la dos o la última. Voy a hacer un show", indicó.

Por último, comentó que no sabe si su novio se animará a estar al costado de la pista porque no está acostumbrado a "tanta exposición".