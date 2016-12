Los más leídos: Ruíz Zafón, Hawkins, Iglesias y Ludovica

Les siguen Horóscopo chino 2017, de Luvodica Squirru (Urano); Personas desconocidas, de John Katzenbach (Ediciones B); Harry Potter y el legado maldito, de J.K. Rowling (Salamandra); La década sakeada, de Fernando A. Iglesias (Margen izquierdo); Dios en el laberinto, de Juan José Sebreli (Sudamericana); Entre Hitler y Perón, de Juan B. Yofre (Sudamericana); Así me cuido yo, de Marina Borenztein (Planeta); y De la estupidez a la locura, de Umberto Eco (Lumen).

En el rubro “no ficción”, los títulos más elegidos fueron Horóscopo chino 2017, de Luvodica Squirru (Urano); La década sakeada, de Fernando A. Iglesias (Margen izquierdo); Dios en el laberinto, de Juan José Sebreli (Sudamericana); Entre Hitler y Perón, de Juan B. Yofre (Sudamericana); De la estupidez a la locura, de Umberto Eco (Lumen); Tu fuerza interior, de Bernardo Stamateas (Ediciones B); Kirchner, el tipo que supo, de Mario Wainfeld (Siglo XXI); La comida en la historia argentina, de Daniel Balmaceda (Sudamericana); Así me cuido yo, de Marina Borensztein (Planeta); y La magia del orden, de Marie Kondo (Aguilar).

En tanto que en rubro no ficción, Horóscopo chino 2017, lideró las ventas en el mismo plazo.

