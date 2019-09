Luis Miguel no estaría de acuerdo en que se produzca una segunda temporada en Netflix de la serie que abordaría su vida desde la década de los 90 y el posible paradero de su madre. Todo indicaría que el cantante ya no quiere contar su pasado.

A pesar de que la primera temporada fue todo un éxito, Luis Miguel no quiere que se produzca otra entrega de su bioserie, dado que preferiría no abordar el tema de la desaparición de Marcela, su mamá.