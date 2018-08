María Fernanda Callejón reveló que fue víctima de abuso infantil. Luego de hablar del empoderamiento femenino en una entrevista con la periodista Catalina Dlugi, la actriz se refirió en público por primera vez al tema.

"Tuve una situación de abuso, cuando era muy pequeña, de parte de un tío. Un día mi madre tuvo que ir a cuidar a mi abuela, porque tenía problema en las piernas, y ella me tuvo que dejar un par de tardes en mi casa. Mi padre estaba atrás trabajando en el taller. Y vino un tío lejano a hacer no sé qué cosa con mi papá en el taller y abusó de mí. Sin penetración, ni violación", contó Callejón.

"Y te lo cuento porque fue horrible. Mi mamá nunca lo supo. Ella era tan buena que yo sentía que, desde mi lugar de niña, con 8 o 9 años, que si se lo decía la iba a hacer sentir mal... ", siguió.

"No me da vergüenza contarlo, pero me angustia haberlo guardado tanto", sostuvo, tras hacer público el hecho luego de 40 años.

Por último, la periodista le agradeció el testimonio y la contuvo al aire: "Que cuentes todo es un alivio que va a tener tu alma".