Mesaza: Beatriz Salomón habló "de todo" en el regreso de Mirtha

"Me voy a ir a Disney con mis hijas y le voy a festejar los 16 porque los 15 no pude a una de ellas" @Beasalomon #Mesaza pic.twitter.com/amyWe3ha4j

En un informe de ese programa se mostraba a su ex marido, el cirujano Alberto Ferriols, manteniendo relaciones íntimas con travestis en su consultorio.

"Sufrí pérdidas terribles, pero me valoro a mi misma y no quiero ver sufrir a mis hijas. Las adopté para darles una vida mejor" @Beasalomon

"Pergolini salio corriendo por la puerta de atrás como una rata. No quiso hablar conmigo" Beatriz Salomón con @mirthalegrand pic.twitter.com/18LU2oS2aU

"He sufrido discriminación, censura y todo tipo de problemas. A partir de esa cámara oculta no sólo destruyeron mi matrimonio" @Beasalomon pic.twitter.com/SOIF3Xfa96

"Mi ex marido siempre siguió trabajando. Este castigo fue sólo para mi. A mi me sacaron de mi carrera" @Beasalomon #Mesaza pic.twitter.com/YHOH8C743R

"Con esa cámara oculta innecesaria no solamente se destruyó mi matrimonio y la posibilidad de adoptar un tercer hijo sino que además mis hijas se quedaron sin padre, porque con el divorcio nada volvió a ser lo mismo", dijo Beatriz durante el envío.

La actriz y ex vedette era una de las invitadas este domingo al primer programa de la temporada 2017 desde Mar del Plata.

En el regreso de Almorzando con Mirtha Legrand a la pantalla chica, Beatriz Salomón –una de las invitadas a la mesa– no ahorró detalles de sus últimos doce años, plazo que pasó desde que se emitió la cámara oculta a su ex marido, el cirujano Alberto Ferriols, en el programa Punto Doc y el presente.

