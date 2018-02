Metal filmado: James Hetfield será policía en su debut en cine

James Hetfield, el vocalista de Metallica, debutará como actor en una película biográfica basada en el femicida serial Ted Bundy, informa Variety.

El título de la biopic será Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile y en ella, el frontman del grupo de thrash metal interpretará a Bob Hayward, un policía de tránsito de Utah (EE:UU.) que fue el primero que arrestó a Bundy.

Zac Efron se pondrá en la piel del femicida mientras que Jim Parsons (The Big Bang Theory), Kaya Scordelario (Skins), John Malkovich y Jeffrey Donovan completan el elenco.

La película será contada desde el punto de vista de Elizabeth Kloepfer (Lilly Collins), la novia más longeva del asesino.

El rodaje comenzó hace unas semanas y, de momento, no tiene fecha de estreno.

Si bien Hetfield apareció en otras ocasiones en el cine, este será el primer papel en el que interpretará a alguien que no sea él mismo.

El guión original de Extremely... fue escrito por Michael Werwie y ganó el primer premio Nicholl Fellowship. El Joe Berlinger es el director de la biopic.

Hetfield y Berlinger ya habían cruzado sus caminos antes: el segundo se encargó de la dirección y producción del documental Metallica: Some Kind of Monster y escribió sus experiencias con la banda en Metallica: This Monster Lives.

Ted Bundy fue uno de los asesinos más famosos de la historia estadounidense. Condenado a muerte y ejecutado en 1989, en menos de 4 años acumuló más de 30 femicidios antes de su detención a finales de los 70.