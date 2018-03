Mica Viciconte, Cubero y la noche juntos: “Las nenas me invitaron"

Días atrás, Nicole Neumann manifestó su enojo tras enterarse de Fabián Cubero y Mica Viciconte, su actual pareja, habían dormido juntos en la noche en la que también se encontraban en la casa las tres hijas del matrimonio.

Lejos de calmar el fuego, la participante de Combate le puso un poco más de leña y ofreció detalles de la polémica noche y dijo que fueron las chicas la invitaron.

"Fabi tiene dos habitaciones, una para él y otra para las nenas. Pero las nenas duermen con el padre. Y me quedé a dormir porque las nenas me invitaron. Entonces, Allegra le dice al papá «Mica se queda a dormir». Ahí, Fabián le dice que me pregunte a mí, y yo le digo que dormía en una habitación y que ellas durmieran con el padre. Cuando salgo del baño de lavarme los dientes, la nena en pijama y con una tablet me dice «¿te molesta que duerma con vos?». Y yo le digo que no tenía problema porque era una cama grande, pero que le pregunte al papá. Miramos una película y nos dormimos. Eso fue todo", dijo en Todas las tardes, que conduce Maju Lozano.