Moria Casán acusó a Susana Giménez de plagio

Si bien la Diva de los teléfonos no salió a responder los mensajes, Mo le bajó el tono a sus comentarios en las redes sociales y dijo: “Tanto descerebre provocan las redes, es humor, ese tema es re usado pero da la casualidad que el final elegido por mí”.

me impresiona mi adelanto, de pronto final y comienzo es lo mismo #Plagio a la Su y a SU equipo ja ��

La lengua filosa de Moria Casán no se calla nada, en esta ocasión el blanco se sus críticas fue la Diva de los Teléfonos. La vedette la acusó de plagio a través de las redes sociales.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo