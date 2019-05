Murió el humorista Gabriel “Tuqui” Pinto

Murió el humorista Gabriel Pinto, más conocido como “Tuqui”. Tenía 64 años y fue una de las voces más reconocidas de la radio Rock & Pop donde trabajó por 20 años.

Según publicó Infobae, Tuqui era además actor y músico. Estudió Derecho pero no terminó para dedicarse de lleno al arte. En la Rock & Pop participó de diversos ciclos, entre los que se destacan Subí que te llevo, junto a Bobby Flores, Se nos viene la noche, acompañando a Juan Di Natale y Tarde negra, con la Negra Vernaci.

Mientras que en televisión, actuó en la ficción Luna Salvaje y como humorista estuvo en diversos programas de entretenimientos, como Café fashion, Justo a tiempo y Peligro sin codificar. También realizó algunas participaciones en el ciclo de Susana Giménez. Su último trabajo fue como columnista de humor para Border Periodismo, el portal de actualidad, política y tendencias dirigido por la periodista María Julia Oliván.

En marzo de 2012, sufrió un accidente manejando una moto y desde entonces caminó en muletas por una fractura mal soldada que le acortó una pierna.

"Siempre sostuve que el que se puede reír de sí mismo nunca le falta la diversión. Cuanto peor me va, con los dolores se me ocurren chistes. A la noche, por ahí mi mujer dormida me pega un rodillazo y se me ocurren chistes que se los cuento a mis amigos…", contó tras el accidente.