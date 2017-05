Ni una palabra sobre infidelidad: Daniela Urzi posó desnuda

“Con Pablo estamos juntos desde 2006 y nos casamos en 2008. Nuestros trabajos siempre implicaron viajar bastante; entonces, el hecho de no estar todos los días juntos, le dio a la pareja un ritmo que está bueno. Nos extrañamos y ansiamos el reencuentro”, detalló la modelo en una nota a la revista Gente y agregó: “Seguimos con la idea de tener otro bebé, nena o nene. Me encantaría darle a Thiago (el hijo que tiene con Cosentino) un hermanito”.

