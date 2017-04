Oops, la ninguneó: Britney no etiquetó a Shakira en una foto

¡Para qué! De inmediato, seguidoras y seguidores de Britney, con más de un disco de Shakira en casa, acusaron a la cantante de “Oops!...I Did It Again” de obviar intencionadamente a la colombiana.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo