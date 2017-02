Oops, se le corrió el corpiño otra vez: Britney y otro descuido hot

Ya en octubre pasado , algo similar le ocurrió en medio de “I love rock and roll”. Los breteles de su su corpiño se desengancharon y necesitió dos bailarines para que volvieran a quedar en su lugar.

Justo cuando en Argentina hay un encendido debate sobre la libertad de las mujeres de mostrar sus pechos sin censura, Britney Spears dio la nota aunque sin quererlo. Durante una presentación en Las Vegas, la cantante tuvo un nuevo percance con el vestuario y se le escapó un pezón. Por supuesto, la escena fue filmada y ¿a qué no saben? Sí, se hizo viral.

