No sólo cambió el mes, sino también el horario de Pasapalabra, el programa que conduce Ivan de Pineda. Este miércoles, el ciclo se emitirá al término de Las Estrellas, por El Tres.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo