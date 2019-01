Polémica tuitera: la foto de Julia Mengolini y los glúteos de Jimena Barón

Una foto de Julia Mengolini mostrando su panza de embarazada en Instagram terminó con los glúteos de Jimena Barón como “objeto” de polémica.

“Últimos días de panza al sol... (ya sé, ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo)”, escribió Mengolini en el posteo.

Al comentario de siguieron cuestionamientos sobre la valoración de las publicaciones de la semifinalista de Bailando 2018.

"Empoderarte es ir a tomar birra en lugar de ir al gimnasio, sin importar si se te hincha la panza". Julia Mengolini, ilustre pensadora, guía de generaciones, Atenas, 79 AC. — Timbuktú �� (@pulsionparcial) 25 de enero de 2019 Te vas a empoderar pero como yo diga dice julia mengolini. — F. (@philodoxias) 25 de enero de 2019 Yo entendí perfecto lo que quiso decir Julia Mengolini. Él o la que no entendió o lo tomó para cualquier lado es porque quiere. No dijo que para mostrar el culo tenés que ser JB. Quiso decir qué te sientas empoderada mostrándote cual sos rompiendo con los estereotipos de belleza. — Yemi (@Yemiari_carp) 25 de enero de 2019 Los machirulos mirando como se pelean Julia Mengolini y la Baron pic.twitter.com/w8YWfVoxyq — ElChoriMistico (@ElChoriMistico) 25 de enero de 2019

Entonces, Mengolini amplió en Twitter el comentario sobre Barón: “Todo bien con tener un lomazo y postear 3 fotos de tu culo por día… cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco”.

El “hilo” del posteo siguió así: “Muchas respuestas del tipo ‘si quiero muestro el culo y me siento empoderada’... ¡pero por supuesto boludas! Hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión”.

“’Empoderarse es mostrar un culo, sin complejos, que no se parece al de Jimena Barón. Empoderarse es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó", sostuvo Mengolini.