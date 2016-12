Puertas giratorias, delfines y mariposas; las raras fobias de las estrellas

Puertas giratorias, delfines y mariposas son solo algunos de los miedos de los famosos. Si bien las fobias y obsesiones son tan particulares como cada una de las personas del planeta, en el caso de los estrellas de Hollywood se destacan por la atención que ellos generan.

Según la reseña que publicó Infobae.com, estas son algunas de las extrañas manías que persiguen a quienes parecen tenerlo todo, pero no.

Brad Pitt no puede ni ver a los tiburones. Sufre lo que se conoce como selacofobia. Aunque nunca tuvo la ingrata experiencia de cruzarse con uno en la vida real, el actor contó que no puede ni verlos.

A Nicole Kidman las mariposas, la paralizaban. Cuando era chica, no podía cruzar la puerta de su casa si había una mariposa cerca. Ese insecto hasta el día de hoy le provoca mucho miedo.

Megan Fox: ella confesó que lo suyo no es una fobia sino una manía. No puede tocar una hoja de papel por un largo tiempo. Cuando está leyendo siempre tiene un vaso cerca para mojar sus dedos y poder pasar las páginas.

Madonna también padece de brontofobia, es el miedo irracional a ser alcanzado por un rayo. También es el temor a los truenos, relámpagos y tempestades.

Tyra Banks no puede ver a los delfines. "Todo empezó a los ocho o nueve años, cuando soñaba que los delfines me acorralaban y me pegaban", detalló la modelo en una entrevista.

Mathew McConaughey reveló a la prensa que sufre cada vez que se acerca a puertas giratorias o a los túneles. Una fobia realmente poco común.

Nicki Minaj no sube por escaleras mecánicas. En una ocasión tuvo que dar un show, pero se vio demorado porque para llegar a su camarín tenía que subir una escalera mecánica. Debió pedir ayudar para poder subir y bajar de su camarín.