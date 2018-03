Qué hablaron Nicole Neumann y Cubero tras el escándalo

Tras el descargo que hizo Nicole Neumann el miércoles en Cortá por Lozano, programa en el que es panelista, durante el cual anunció que interpuso una medida cautelar contra Cubero para que no ingresara a su casa sin su consentimiento, este jueves la rubia reveló cómo fue la conversación que mantuvieron luego de este episodio.

Según publicó el sitio Primiciasya.com, la modelo comentó: "Hablamos, como si nada, de cualquier otra cosa. Hablamos del cumpleaños de una de mis hijas que él quiere festejar", sostuvo. Y continuó: "Pero no lo quiero pintar como una mala persona, porque él no es mala persona. Por ahí se está equivocando en un montón de cosas, en su accionar", dijo.

Más tarde, la conductora le preguntó cómo había sido la vuelta a su casa y si había estado con las nenas, luego de su descargo en el programa: "Ayer estaban con el papá, por suerte, porque no tuve que jugarle la de fuerte a nadie. Mi hermana está siempre, y también estuve con una amiga, que vive en el barrio y me fui a comer a su casa".

La top model había manifestado su descontento por ciertas cuestiones que se produjeron en el día que compartieron sus tres hijas con el padre, Fabián Cubero, y la diosa de Combate. "Hubo ciertas cosas por las que me tuve que sentar a hablar con las chicas, porque me parecía que no correspondía, y que se cuiden ellas. Por esto de dormir con gente que no conocen, con la que no hay una confianza necesaria ni suficiente al día de hoy. Me parece que dormir, bañarse, ciertas cosas para los chicos... son con mamá, papá, una tía o una abuela", expuso Nicole.

Según informó el sitio El Trece, Viciconte le respondió desde su cuenta de Twitter y además reveló que compartió habitación con Allegra (hija de la modelo y el futbolista) porque se lo había pedido la nena.

Sobre el final de su día agitado, Mica estuvo en La tribuna de Guido y tuvo una breve, aunque profunda, charla con el conductor. "Deberás estar pensando en otra cosa. En los días intensos uno está con la cabeza que no le para", le comentó Kaczka al ver que la ex participante del Bailando no podía resolver un ejercicio matemático. "No hice ni el esfuerzo para entenderlo", admitió la rubia.

"Cabecita de novia. ¿No das más, no?", le preguntó Guido. "Estoy saturada, estresada", confesó Viciconte.

"Y bueno, es la vida, las cosas que pasan... El tiempo cura todo y los melones se acomodan andando", le recordó el conductor. "Que sea corto ese tiempo", casi que suplicó Mica.

También según indicó el sitio oficial, el capitán de Vélez subió a su cuenta de Instagram una tierna imagen en la que se lo ve junto a sus tres hijas durmiendo.