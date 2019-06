Morena Rial debutó este jueves por la noche en la pista del Bailando de la mano de Charlotte Caniggia. Bailaron la salsa de a tres pero la coreo no salió tan bien como esperaban. Sin embargo, More no lloró por eso, Marcelo Polino le dedicó unas palabras que le llegaron al hueso.

“Quiero decir que estoy muy emocionado”, confesó Polino cuando le tocó el momento de dar su puntaje. “La conozco (a More Rial) desde el día en el que llegó a la casa de sus padres. Sé que es una nena muy luchadora, que no ha tenido una vida fácil… La vida te ha mandado esta familia hermosa que formaste y que te la re merecés”, aseguró.

More entonces no pudo contener las lágrimas y al darse cuenta de la emoción de la joven, Polino agregó: “Sos una persona que la peleás y nunca bajás los brazos, y pasaste momentos muy duros… Estás acá, de pie, estás en la pista ¡Estoy feliz de que estés acá!”.