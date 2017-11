Qué panelista de Los Ángeles de la mañana no será parte del ciclo

Nancy Pazos anunció a través de las redes sociales su salida de Los Ángeles de la mañana (LAM). La periodista explicó por qué no estará en el ciclo que conduce Ángel de Brito desde el próximo enero.

En diálogo con el portal Exitoina, Nancy aclaró que no se trata de una renuncia sino que “no me renovaron el contrato para el próximo año”.

“Yo había charlando previamente con la productora para contarles que yo estaba intentando ver algo más periodístico para el próximo año, y evidentemente no estoy en los planes. Ellos también sabían que yo tenía ganas de tomar otros rumbos. Fue, de alguna manera, una decisión consensuada, pero la decisión hoy la tomó la productora, y me anunció a mí que para el próximo año no me tenían en cuenta para el panel de LAM”, aseguró.

Más tarde, Pazos dialogó con el programa de radio Por si las moscas y deslizó: "Mis compañeras van a estar más tranquilas que nunca. La única que tuvo la deferencia de llamarme y preguntarme si estaba todo bien fue Carmela”.