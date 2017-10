¿Quién sos?: se fue con escándalo de Bailando y vuelve como coach

¡Sorpresa en Bailando por un sueño ! Uno de los participantes de Bailando por sueño que se retiró del certamen de ShowMatch en medio de un escándalo, ahora regresa ¡pero como coach!

La inesperada renuncia de Mariela Peña, la ahora ex coreógrafa de Nancy Pazos, obligó a que la periodista y la producción salgan rápidamente a buscar un reemplazo.

Y cuando todo indicaba que la novia de Cristian Ponce –el bailarín de la periodista– iba a ocupar ese lugar, la responsabilidad finalmente recayó en Joel Ledesma.

"Vuelvo al Bailando como coach de Nancy Pazos. Hoy estuvimos ensayando, está muy linda la coreo que preparamos para el Rock", avisó Ledesma en La previa del show.

Dos galanes para esta dama ❤️❤️❤️ Ensayo de Rock de Salón con @cristianadrianponce44 y nuestro flamante couch @08joelledesma Gracias miles Vamos por mas @fundaciondominick !!!

El bailarín, que este año protagonizó uno de los conflictos más escandalosos del programa y que terminó con Melina Lezcano pidiendo que le cambien el compañero, dijo que asistirá a Pazos "en este ritmo".

Y agregó: "Me sentí muy bien con ellos y creo que ellos están contentos conmigo. Nancy es bárbara para ensayar, no tuvimos problemas y me hizo caso", explicó Joel,

Ya empieza programa @bailando_2017

Finalmente, cuando le preguntaron si le gustaría reemplazar a Nicolás Paladini, que dejará la competencia una vez finalizado el rock, el bailarín fue por la afirmativa: "Me encantaría bailar con Rocío (Guirao Díaz)."