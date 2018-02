Reseña: Salmo, disco debut del baterista Luciano Ruggieri

Salmo es el primer disco del baterista rosarino Luciano Ruggieri y fue registrado junto a su banda. De biografía, el baterista se ha perfeccionado en los Estados Unidos de la mano de Jeff Hamilton (Diana Krall ) y Adam Nussbaum (John Scofield), además de participar y la escena jazzera de Rosario y Buenos Aires.

Salmo transita un clima musical cálido y de excelencia para el lenguaje del jazz/góspel. Con acordes plenos, abiertos, melodías largas, notas sueltas, ostinatos y una rítmica llena de colores que dan las escobillas y diferentes baquetas utilizadas en el registro, suenan canciones como las tradicionales "Amazing Grace", "We shall overcome" y "Swing low, Sweet Chariot", como así también "Why my lord”, de K. Kristofferson y "Stand by me", de C. Tindley en logradísimas versiones .

Punto alto para “Salmo”, que da nombre al disco, "Working on the building" y "Romeiro Ao Lonxe", una vieja canción celta con origen en Galicia.

Interpretado por Federico Riva y Sebastián Lopez, en guitarras; Lucas Polichiso, en órgano; teclados y acordeón; Franco Di Renzo, en contrabajo; y Luciano Ruggieri, en batería y percusión; más las participaciones especiales como invitados de Mariano Ruggieri, en piano; y el legendario Pau Ansaldi, en la batería del canal izquierdo del track nueve, “Sene Ke Law Fo”.

El disco fue grabado en el estudio Irmaos, mezclado en el estudio LP y editado por Blue Art Records en 2017. El ingeniero de sonido fue Michael McDonald, de estudio Algorhythm Studios se encargó de la masterización final.

El arte de tapa, diseño y fotografía corrieron por cuenta de Germán Ratti .

Apto para amantes del jazz en todo su lenguaje, gospel, smooth, pop y música ambient.

Como la música gospel está relacionada a la iglesia y allí se ofrenda la comunión, es justamente eso lo que posee esta banda: ni química, ni onda, ni empatía, "Comunión" es la palabra justa.