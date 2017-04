Se enojó Gianinna: las amenazas de la hija de Maradona a Rocío Oliva

Gianinna Maradona le envió un mensaje de audio a su padre donde lo trató de “mierda” y amenazó con “desfigurar” a su novia Rocío Oliva. También le reclamó al Diez que visite a su nieto Benjamín Agüero.

Aparentemente el enojo de Gianinna ocurrió en medio de una charla por WhatsApp con su papá. Se intercambiaban mensajes de voz hasta que la hermana de Dalma se hartó.

"Mirá, no me interesa seguir escuchando tu nota de voz. Fuiste vos el que en televisión dijo que yo no te dejaba ver a Benjamín en ningún momento. Yo nunca te lo prohibí. Ayer Benjamín te esperaba y yo no lo dije en televisión, lo puse en Twitter", se despachó.

“Así que decile a la conchuda que tenés al lado, a esa pendeja de mierda que ojalá que nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decile bien, que le muestren mi Twitter porque la voy a cagar a trompadas", amenazó.

Antes de terminar con el audio, la hija del ex futbolista volvió a arremeter contra su padre: "Aunque vos seas una mierda, ahora Dalma está yendo para allá porque Benjamín, aunque vos ayer lo plantaste, te quiere ir a ver. Así que están saliendo para tu casa. Mierda".

Una vez que los mensajes fueron difundidos por Jorge Rial en Intrusos, Gianinna salió al aire por teléfono y se mostró molesta por la difusión de la grabación porque no le "gustaría que su hijo la escuche" y dijo que adelante de Benjamín no insulta. Sin embargo, sostuvo sus dichos en relación a Rocío Oliva.

"Esta chica no es mamá y no le importa mi hijo. Me parece una pendeja de mierda. A ella le molestaba que me acerque a mi hermanito Dieguito Fernando, por su mamá (Verónica Ojeda)”, y agregó: "Rocío se metió en un terreno que no debe meterse nadie en la vida. Tiene que ver con mi hijo. Y mi guerra con ella va a ser judicial".

"Que no me la cruce porque me pongo los guantes", concluyó.