Se sacó: viralizaron su celular y Sol Pérez respondió

Se enojó Sol Pérez. Y su razón tiene: dieron a conocer su número de celular y, acto seguido, le llovieron mensajes y llamadas a la participante de Bailando por un sueño. Es más, hasta la agregaban a grupos de WhatsApp.

Furiosa, la también conocida como “chica del tiempo” respondió con audios en los que la queja y los insultos van de la mano.

"Estás violando mi privacidad porque estás mandando un mensaje a mi número que nadie te lo pasó. Yo no te lo pasé, y si estoy saliendo del grupo es porque no quiero que me hinches más las pelotas. Maleducado de mierda", se la escucha decir a Solcito.

Y hay más: "Me siguen hinchando los huevos y publico uno por uno sus números en mi Twitter. Déjense de joder pendejos del orto que no se saben ni lavar el calzón la concha de su madre, si llamo a tu mamita te ponés a llorar, puto del culo."