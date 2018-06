Sergio Romero habló del llamado de Eliana Güercio a Antonela Roccuzzo

En el marco de una entrevista con TyC Sports en la que se refirió a la lesión en su rodilla y su posterior desvinculación de la selección argentina de fútbol, Sergio Romero ofreció detalles del llamado telefónico que Eliana Güercio, su esposa, le hizo a Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

El arquero fue consultado sobre el tema porque ciertos rumores daban cuenta de una mala relación entre ambas y que esta habría sido una de las razones de su salida del equipo. Es más, el último mayo y desde una cuenta de Instagram atribuida a Güercio se criticaba a la rosarina.

Tanto fue así que la propia Eliana salió a aclarar el malentendido.

Dios mío, cuánto enfermo dando vuelta. Están haciendo circular una cuenta de Instagram con mi nombre y YO NO TENGO Instagram, en la cual escriben barbaridades. Este twitter es la única red social q tengo, cualquier otra cuenta es TOTALMENTE FALSA.

Muchas gracias — EliGuercio (@ElianaGuercio) 28 de mayo de 2018

Sobre esos rumores de malestar es que Romero respondió: "Yo soy una persona muy sincera, por decirle de alguna manera. A mí no me molestaron (los mensajes falsos), y le dije a mi señora que tampoco le molesten a ella. Yo sabía que nosotros no habíamos sido y que no teníamos nada que ver con la situación. A ella sí le molestó mucho por el hecho de... ¿Qué necesidad hay de lastimar, no? ¿De meter el dedo en un lugar donde no hace falta hacerlo?”.

“Nosotros, gracias a Dios, somos dos personas muy frontales que, si tenemos que decir algo, levantamos el teléfono, llamamos y lo decimos en la cara", dijo Chiquito, de 31 años.

Luego, contó la respuesta que recibió de Antonela y confesó que no quedó ninguna situación de tensión en la relación.

"Del otro lado escuchó exactamente la misma respuesta, que sabía la clase de persona con la que estaba hablando, que sabía que no tenía nada que ver, y que era una pena que quieran involucrarlas a ellas en algo como eso tan feo, pero que bueno, que no pasaba nada, que estaba todo bien, y que estaban haciendo fuerza ambas para que a la Selección le vaya bien en el mundial", concluyó Romero.