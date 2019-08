Si bien Silvina Luna optó por la reserva cada ver que se le preguntaba por su relación con El Polaco, en las últimas horas, habló. “Como pareja fue una elección mala”, dijo.

“Valió la pena en el momento. Como pareja fue una elección mala. En ese momento sucedió. Hoy no lo elegiría”, dijo en una entrevista con el programa El Show Del Espectáculo.

“Me quedan momentos divertidos y momentos de poca fluidez, de decepción. Siempre tuve intenciones buenas y no recibí lo mismo de la otra parte. Disfruté más la relación de Manu Desrets, relación sana más que la de El Polaco”, continuó.

Al ser consultada sobre el presente y el amor, la modelo rosarina contó que no tiene pareja.

“Mi corazón está solo. Tengo hombres que me invitan a salir pero digo que no, guardo la energía en mí. No quiero perderla en relaciones o en hombres que no valen la pena. Ya lo hice en otros momentos de mi vida. Ahora me preservo y me cuido. Mi pasado fue un aprendizaje”, afirmó Silvina Luna.